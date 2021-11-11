بعد احتراقه .. تفاصيل زيارة وزيرة الثقافة لـ مسرح الجزويت

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة آثار الحريق الذي نشب بمسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية بمقرها في شارع المهراني بالفجالة "جزويت القاهرة"، والذي أدى لتدمير محتوياته وذلك بحضور المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

اكدت “عبد الدايم” على الأهمية التاريخية لمسرح الجيزويت ودوره الفعال والإيجابي فى الحركة الثقافية حيث شهدت أروقته ميلاد أهم الأعمال الفنية المصرية ، واعربت عن اسفها لتدمير المسرح مؤكدة ان مساندة القطاعات الثقافية المستقلة يعد نموذجًا لتكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وقالت إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم لإعادة احياء المسرح واستكمال دوره التنويري ،من خلال تفعيل العديد من المبادرات منها التنسيق لإقامة حفل بدار الأوبرا المصرية يتم تخصيص إيراداته لصالح المسرح واقترحت اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت لاحيائه معربة عن ثقتها الكاملة في موافقته لإيمانه الكبير بقيمة هذه المشاركة البناءة.

كما وجهت باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على دعم الجمعية ماليا بتوفير الإقامة و تذاكر الطيران الخاصة بوفود المدربين الأجانب القادمين لتدريس الفنون لأبنائها.

ووجهت بتذليل كافة العقبات اللازمة لدعم الجمعية والمسرح بالمعدات والتقنيات اللازمة من خلال قطاعات الوزارة، ووجهت ايضا بسرعة اتخاذ صندوق التنمية الثقافية لإجراءات تفعيل بروتوكول تعاون يسمح بتقديم الدعم المالي واللوجيستي علي النحو الأمثل، الى جانب ضرورة بدء الجهاز القومى للتنسيق الحضاري في وضع استراتيجية تستهدف الحفاظ علي تاريخ الشارع الكائن به مقر الجمعية ومحيط المكان.

اضافة الى استضافة كافة قطاعات الوزارة بقاعاتها ومسارحها للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية واستقبال قصور الثقافة لكافة فعالياتها بالقاهرة او بالمحافظات المختلفة ، وأبدت استعدادها لمناشدة عدد من رجال الاعمال للمساهمة في تقديم الدعم اللازم .

وقال الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس الجمعية إن زيارة وزيرة الثقافة لمسرح ستوديو ناصيبيان الذي توقف عن رسالته بسبب الحريق تكريم للمؤسسات الفنية فى المجتمع المدني ، مؤكدا انه برهان على جدية الدولة ووزارة الثقافة في مساندة المبدعين ، واضاف أن المسرح يمثل جزء من تاريخ مصر الفني والثقافي مشيرا ان الخسائر قدرت بأكثر من 5 مليون جنيه وإعادة البناء ستصل إلى أكثر من 7 مليون جنيه مصري، مؤكدا ان جمعية النهضة (جيزويت القاهرة) تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة المعنية بالثقافة منذ أكثر من 24 عامًا، في نشر الوعي والثقافة في ربوع مصر، واضاف انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية التي قامت بوضع اول لبنة في إعادة البناء كما تم استقبال نخبة من المثقفين والاعلاميين واحد اعضاء مجلس النواب الذين حضروا للتضامن مع الجمعية ، هذا الى جانب بروتوكولات تعاون مع جامعة الاقصر ومكتبة مصر بالاقصر وهيئة قصور الثقافة ، وتابع أن جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة) كمجتمع مدني وعلى غرار ما فعله ويفعله جيشنا الوطني الباسل ضد الارهاب فتحت ابوابها لكل المصريين والشباب منهم لممارسة مختلف الفنون واختتم حديث بعرض بعض المطالب المُلحة لإصلاح ما أفسده الحريق واعادة تشغيل المسرح .