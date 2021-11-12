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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان Z  2023تخطف الانظار بدون تمويهات .. صور

نيسان Z  2023تخطف
نيسان Z  2023تخطف الانظار بدون تمويهات

ظهرت النسخة نيسان Z 2023 خلال مقطع فيديو قصير مدته 35 ثانية فقط، وذلك عبر موقع YOUTUBE، وتعد هذه اللقطة هي ظهور مميز لتلك النسخة الشهيرة، والتي تقترب من الظهور الرسمي، بعد ان ظهرت بمنتدي نيسان زد بدون الكثير من التمويهات المشوقة.

ومن خلال مقطع الفيديو شوهدت السيارة نيسان Z  2023 اثناء رحلة تجول، وذلك وسط حالة من الحضور المروري، حيث ظهرت السيارة بواجهة أمامية تضم مصابيح عدوانية المظهر، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط متعددة الاضلاع بطريقة ثنائية، مع علبة مكابح حمراء اللون يمكن مشاهدتها خلف هذه الاضلاع.

بينما تعتمد تلك النسخة على مفهوم ثنائي الابواب صاحب الاطلالة المعهودة، وعواكس اضاءة جانبية من الناحية الخلفية، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية الاداء، ومصابيح عريضة، ومقدمة مزودة بشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، مما تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

السيارة نيسان Z  2023

 

من المتوقع ان تنطلق السيارة نيسان Z  2023 من خلال محرك بسعة 3000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني قادر على انتاج قوة قدرها 400 حصانا (406 حصان / 298 كيلوواط)، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 475 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل حركة يدوي الاداء مكون من 6 سرعات، او من خلال علبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 9 سرعات.

ومن المفترض ان تنطلق النسخة نيسان Z  2023 في منتصف 2022 القادم، بينما تشير التوقعات ان أسعار تلك النسخة سوف تبدأ من 40 الف دولار. 

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