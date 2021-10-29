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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في اسعار نيسان جوك موديل 2022 .. صور

زيادة في اسعار نيسان
زيادة في اسعار نيسان جوك موديل 2022

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة نيسان جوك موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، حيث بلغت تلك الزيادة بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

تصميم السيارة نيسان جوك موديل 2022

 

صممت السيارة نيسان جوك موديل 2022 باطلالة خارجية تعتمد على مصابيح امامية نحيفة مع مصابيح اخرى دائرية الحجم، بالاضافة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وعدة موجات غائرة وبارزة تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء إلى جانب المظهر الرياضي، وسبويلر خلفي أنيق مثبات اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع سعة تخزين قدرها 422 لتر، ونسبة طول بلغت 4210 مم، وبعرض يقدر بـ 1.8 متر، و 1595 متر للارتفاع.

المواصفات الفنية للسيارة نيسان جوك موديل 2022

 

ودعمت النسخة نيسان جوك موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سليندر، سعة 1000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 117 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، مما يجعل السيارة تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية، وبفضل ناقل الحركة الاوتوماتيكي صاحب الـ 7 سرعات.

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2022 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى نيسان جوك موديل 2022 ACCENTA GRADE بقيمة قدرها 362.500 بدلًا من 357.500 جنيه.

الفئة الثانية نيسان جوك موديل 2022 TEKNA GRADE بسعر 392.500 بدلًا من 387.500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان جوك TEKNA PERSO موديل 2022 بقيمة بلغت 402.500 جنيه بدلًا من 397.500 جنيه.

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