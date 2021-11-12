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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل جديدة للسيارة نيسان سنترا 2022 .. صور

تفاصيل جديدة للسيارة
تفاصيل جديدة للسيارة نيسان سنترا 2022

تواصل شركة نيسان اليابانية العريقة من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية عبر نسختها الشهيرة سنترا 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بينما اضافت اليها حزمة اخرى عالية التجهيزات تحمل اسم ميدنايت، والتي تعتمد على قدرات SR بشكل كبير.

حيث ترتكز السيارة ميدنايت و SR على سبائك الألومنيوم والتي يبلغ قياسها 18 بوصة، وإطارات 215 / 45R18، مع شبكة امامية V، تتسم بالفتحات الهوائية المتعددة المقاطع، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع مصابيح LED DRL.

وتقدم النسخة نيسان سنترا 2022 عبر فئات اخرى وهي الطراز القياسي S إلى جانب النسخة المطورة من هذه الفئة وهي SV، حيث تلك الفئات باقة من المواصفات الفنية وعناصر الرفاهية والتحكم ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يصل قياسها إلى 8 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كما دعمت ايضا بنظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى كسوة داخلية للمقاعد، وبعض التطعيمات الداخلية والتي تاتي بطريقة عصرية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية ايضا، إلى جانب إطارات 205 / 60 R16.

بالاضافة إلى حساسات الركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وخاصية التحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، والفرامل الخلفية التلقائية مع منظومة المكابح عالية التجهيز، وباقة الوسائد الهوائية AIRBAGS، اما عن القدرات الفنية فتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 149 حصانا.

اسعار السيارة نيسان سنترا 2022

 

تبدأ اسعار السيارة نيسان سنترا 2022 من 19.510 دولار، مرورًا بـ 20.570 دولار لفئة SV، بينما تأتي النسخة SR بسعر يبلغ 22.100 دولار.

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