تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريفا للزعيم عادل إمام.. شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو طريف للزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”.

وظهر الزعيم عادل إمام في فيديو طريف من فيلمه الكوميدي “مرجان أحمد مرجان”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعين المستشار تركي آل الشيخ.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم الخميس، وصول زوار موسم الرياض إلى 2 مليون شخص.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "الحمدلله وصل عدد زوار موسم lلرياض لـ 2 مليون زائر حتى الان في 20 يوما".

وأضاف: "اتقدم بخالص الشكر لسيدي قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود، واشكر كل الجهات المساندة، وإلى من يعمل في الموسم في كل الزونات انتم في القلب".

ويحيي المطرب كاظم الساهر حفلا في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر في التاسعة مساءً، وقد تم البدء ببيع التذاكر منذ التاسع من نوفمبر الجاري وتبدأ التذاكر من سعر 300 ريال سعودي.

وللحفلة عد شروط أهمها

العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية ١٢+.

الاقتصار على دخول الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا.

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".