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رئيس التحرير
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أخبار العالم

معرض اكسبو دبي 2020

الأردن: الإمارات من أهم الشركاء الرئيسيين للمملكة بحجم استثمارات 17 مليار دولار

صدى البلد

افتتح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة صباح اليوم الجمعة، في مركز دبي للمعارض، اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض اكسبو دبي 2020.

 

وأعرب رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح اليوم الوطني الأردني وبحضور الوفد الوزاري المرافق ووزيرة التعاون الدولي الاماراتي/ المدير العام لاكسبو دبي 2020 ريم الهاشمي والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة وأركان السفارة وعدد من أبناء الجالية الأردنية والمدعوين عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لإتاحة الفرصة للمملكة للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، والذي يأتي في وقت بلغت فيه العلاقات بين البلدين الشقيقين مستوى متميزا يبعث على الفخر والاعتزاز في جميع مجالات التعاون الثنائي المشترك المثمر؛ وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باتت من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الإمارتية في الأردن قرابة (17 مليار دولار) في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2020م إلى نحو (891 مليون دولار)، مؤكداً أن الأمل معقود بأن تفتح الآفاق إلى المزيد من الارتقاء بمختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يعود عليهما بالخير والنفع والفائدة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جناح المملكة في معرض إكسبو دبي 2020، والذي يحمل عنوان "عتبات المستقبل" قد صمم ليعكس صورة جلية عن أبرز الإنجازات الأردنية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على منجزات الشباب والمرأة في الأردن، وإبراز أهم المعالم السياحية والأثرية، وعرض الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية، التي يسعى الأردن إلى تحقيقها وعرضها لجذب الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.

 

وقال "ها نحن اليوم، وفي غمرة احتفالاتنا بمئوية الدولة الأردنية، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نسعى من خلالها جاهدين إلى تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال؛ ونعمل حاليا على الإعداد لإنجاز قانون استثمار جديد يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ".

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات التشريعية والتنفيذية، التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بإقامة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وخفض كلف الإنتاج والأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وإقامة المشروعات الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، وقطاعات الطاقة، وسكك الحديد، والنقل العام، والتعليم، والقطاع اللوجستي.

 

وقال الخصاونة " لقد انشأنا في الأردن مؤخراً ولأول مرة وزارة للاستثمار بهدف تحفيز واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيرا وتسهيلا.

 

ووجه رئيس الوزراء الدعوة إلى مجتمع الأعمال الإماراتي، للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية والتجارية في المملكة، والعمل على إقامة المشاريع والشراكات الاستثمارية والتجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال الأردني.

 

واكد حرص الحكومة على إيلاء الاستثمارات الإماراتية الأهمية القصوى، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، وبذل كل ما يمكن لتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

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