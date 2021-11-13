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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية انقطاع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر اليوم السبت لمدة 4 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

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وقالت شركة مياه الشرب فى القليوبية أن الانقطاع لإجراء أعمال غسيل الشبكات والخزانات والصيانة الدورية بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات والمحطة الرئيسية.
وأهابت شركة مياه القليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.


من ناحية اخرى قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمدينة بنها لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها  لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات والعقبات. 


بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور  طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم والذي يشمل على عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).


وقال محافظ  القليوبية  انه يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70  كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه  المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون  اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 
ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي مشكلات في المنطقة الواصلة ما بين كوبري المصنع الحربي وحتى نزلة الطريق الإقليمي، وذلك ليكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها. 


وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 48 فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد تسليم عدد 173 وحدة للشباب والبدء في تشغيلهم في مجالات تعبئة المواد الغذائية.

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