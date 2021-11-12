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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Moto G31 من فئة الهواتف المتوسطة والذى ستصدره شركة موتورولا الأمريكية، والمقرر إصداره خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى بمواصفات جبارة إلى جانب سعر مناسب للغاية. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto G31 بشاشة مميزة من نوع  AMOLED قياس 6.4 بوصة، وجودة + HD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للماء والغبار . 
 

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وسيقدم هاتف موتورولا Moto G31، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.

Motorola Moto G31 Renders Leak B
هاتف موتورولا Moto G31

وسيحتوى هاتف موتورولا Moto G31 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع اللاسلكي، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع فتحة أخرى على الجانب الأيسر لبطاقة SIM ، ومكبر صوت، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS .

Motorola Moto G31 Renders Leak A
هاتف موتورولا Moto G31

وسيعمل هاتف موتورولا المرتقب Moto G31، بمعالج Snapdragon 662، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

 

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