محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

تنظر محكمة الجنايات، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

شادي نبيل سليمان خلف - 42 سنة - ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

وجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضعهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها م. ا. أ، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له وهتك عرض المجني عليها م. ع. م، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها وهتك عرض المجني عليها ك. م. ن. بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.