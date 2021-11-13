عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضت كتابة كلمة راقصة على قبرها وأوصت التربي .. تصريحات فيفي عبده عن الموت

فيفى عبده
فيفى عبده

تصدرت الفنانة فيفى عبده مؤشر البحث جوحل بعد ظهورها فى برنامج أسرار النجوم على إنجى على ، وقد تحدث عن الموت وقبرها . 

 

لم تكن تلك المرة الأولى التى تتحدث فيها فيفى عبده عن المقابر ، ففى ظهورها ما قبل الأخير ومن خلال برنامجى تليفزيونى تحدثت فيفى عبده عن تلك الأمور مع العراقي نزار فارس .

إطلالة جريئة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

قصة فيفي عبده مع القبر| فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها ووصيت التربي عليا

قصة فيفي عبده مع القبر


 فيفي عبدة تحدثت  فى برنامج أسرار النجوم مع إنجى على عن زيارتها الى قبرها خلال الفترة الراهنة .

 

حيث قالت فيفى عبده : "فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها عشان اتعود، وبروح المقابر اتكلم مع التُربي من دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة ويحطها في اكواب بلاستيك عشان المياه متنزلش عليا تحت".

 

وأضافت: "رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات والميديا غيرت البيوت كثيرا".

 

كانت لـ فيفى عبده تصريحات سابقة مع نزار فارس فى برنامجه مع الفارس إيضاً عن قبرها . 

 

حيث قالت فيفى عبده انها حين بدأت في تصميم مدفنها قررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ. وأضافت موضحة أن حليم لم يكتب كلمة "الفنان" على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة "الراقصة" على قبرها.

 

وبينما أوضحت فيفي عبده أنه "لا يجوز أن تكتب "راقصة" على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها"، فقد شددت على أن "الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع". وعادت لتؤكد في البرنامج أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها.

فيفي عبدة عبد الحليم حافظ الفنانة فيفي عبده مع الفارس سوشيال ميديا قصة فيفي عبده مع القبر مؤشر البحث برنامج اسرار النجوم

ترشيحاتنا

حل سحري للتخسيس بدون رياضة وعذاب الدايت.. استشاري يوضح

محافظ أسوان يوجه بإستئناف الملاحة وفتح الطرق عقب انتهاء العاصفة وتوقف الأمطار

رفضت كتابة كلمة راقصة على قبرها وأوصت التربي .. تصريحات فيفي عبده عن الموت

بسام راضي: الموقف المصري واضح منذ البداية بضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.. الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور.. الاستحقاق الانتخابي بداية صفحة جديدة نحو الاستقرار

رسميًا.. شيفروليه تكشف النقاب عن نسخة السباقات كورفيت Z06 GT3 R

مدرب أنجولا : فرضنا أسلوبنا في البداية ومنتخب مصر الأفضل بـ إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

تصدعات وانهيارات جزئية بـ 5منازل وحالتي إغماء.. الحصيلة الأولية لأمطار أسوان

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

موعد مباراة منتخب مصر الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ