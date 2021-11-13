رفضت كتابة كلمة راقصة على قبرها وأوصت التربي .. تصريحات فيفي عبده عن الموت

تصدرت الفنانة فيفى عبده مؤشر البحث جوحل بعد ظهورها فى برنامج أسرار النجوم على إنجى على ، وقد تحدث عن الموت وقبرها .

لم تكن تلك المرة الأولى التى تتحدث فيها فيفى عبده عن المقابر ، ففى ظهورها ما قبل الأخير ومن خلال برنامجى تليفزيونى تحدثت فيفى عبده عن تلك الأمور مع العراقي نزار فارس .

قصة فيفي عبده مع القبر



فيفي عبدة تحدثت فى برنامج أسرار النجوم مع إنجى على عن زيارتها الى قبرها خلال الفترة الراهنة .

حيث قالت فيفى عبده : "فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها عشان اتعود، وبروح المقابر اتكلم مع التُربي من دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة ويحطها في اكواب بلاستيك عشان المياه متنزلش عليا تحت".

وأضافت: "رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات والميديا غيرت البيوت كثيرا".

كانت لـ فيفى عبده تصريحات سابقة مع نزار فارس فى برنامجه مع الفارس إيضاً عن قبرها .

حيث قالت فيفى عبده انها حين بدأت في تصميم مدفنها قررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ. وأضافت موضحة أن حليم لم يكتب كلمة "الفنان" على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة "الراقصة" على قبرها.

وبينما أوضحت فيفي عبده أنه "لا يجوز أن تكتب "راقصة" على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها"، فقد شددت على أن "الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع". وعادت لتؤكد في البرنامج أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها.