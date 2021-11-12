قصة فيفي عبده مع القبر| فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها ووصيت التربي عليا

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيف برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي على نجوم أف أم أمس الخميس، ودلت بعدة تصريحات جريئة أثناء الحوار نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قصة فيفي عبده مع القبر

قالت فيفي عبدة: "فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها عشان اتعود، وبروح المقابر اتكلم مع التُربي من دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة ويحطها في اكواب بلاستيك عشان المياه متنزلش عليا تحت".



وأضافت: "رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات والميديا غيرت البيوت كثيرا".

دخول فيفي عبده عالم الفن

قالت فيفي عبده: "قبل دخولي عالم السينما كنت راقصة مشهورة ، وشريفة فاضل أطلقت عليا لقب المهرة ، ودخلت بعد ذلك لعالم السينما، وعرفني الجمهور من فيلم امرأة واحدة لا تكفي مع الراحل أحمد زكي، وأكدت فيفي عبده إن النظرة العامة للراقصات غير صحيحة، مستعينة بقصة الفنانة تحية كاريوكا التي كانت تقوم بإطعام المساكين في حي السيدة زينب.





أكدت فيفي عبده، أنها لديها كاريزما وخفة دم، وتحب الضحك مشيرة إلى أن شخصيتها الحقيقية تشبه شخصيتها في مسلسل «كيد النسا»، معبرة: النكد منيل بستين نيلة وبيكبر ويعجز ويجيب المرض وأنا بحب أحكي لصحابي بس بحب الأصحاب الرجالة مش الستات لان الستات مزاجهم متقلب بسرعة:"

وفي سياق آخر قالت فيفي عبده: “أنا بسمع المزيكا بحس أني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة، كنا نقول زمان الكتاب يكتبون كلمات حلوة، ودلوقتي في أغاني جميلة .. والرقص بيجري في دمي”.

واختتمت فيفي عبده حديثها قائلة أنها سافرت مؤخرا لإيطاليا لتقديم كورسات في الرقص مشيرة إلى أن المجهود كان شاقًا ولكنها كانت سعيدة، ومن ثم عادت بعدها على مدينة الجونة لحضور المهرجان الذي أقيم بها، معبّرة “كنت محتاجة السفرية دي واتبسطت جدًا ورجعت نفسيتي عالية رغم أن المجهود كان متعب جدا لكن كنت سعيدة، وبمارس هوايتي اللي بحبها".