فيفي عبده ضيفة برنامج «أسرار النجوم».. اليوم

تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة على محطة وراديو نجوم FM 100.6.

وتتحدث الفنانة فيفى عبده عن أهم محطاتها الفنية وبدايتها الفنية.

وظهرت الفنانة فيفي عبده للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم “الرسالة” بدور الراقصة عام 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية.

وكانت فيفي عبده نعت الفنان الكبير أحمد خليل الذي توفي يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل “إلا أنا”.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”:"إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان القدير أحمد خليل الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله و أحبابه يا رب. برجاء الدعاء له".