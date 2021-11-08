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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة  جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأسود،  مما نال إعجاب الحضور.

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يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من إيطاليا.

وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت:  مساء الفل انا لسه واصله إيطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.
 

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

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