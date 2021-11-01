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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع .. فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة بفستان لامع علي الشاطئ  مما نال إعجاب الحضور.

شاهد.. أحدث إطلالة لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

فيفي عبده تنشر فيديو رقصتها على السجادة الحمراء برفقة تامر حبيب

يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من إيطاليا.

وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الانجليزية والايطالية، وكتبت:  مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.
 

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

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