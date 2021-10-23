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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبدة ترقص خلال حفل الهضبة بالجونة وتعلق: انبسطت جدا

صدى البلد

نشرت الفنانة  فيفي عبدة فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب  في الجونة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


وظهرت فيفي عبدة وهي ترقص  من الحفل و علقت قائلة : جود افتر نون من مصر ام الدنيا من مهرجان الجونه السينمائى انبسطت جدا فى حفلة الهضبه عمرو دياب بحبكم اوى من الجونه خمسه اموااااه.

فيفي عبدة ترقص برفقة حفيدتها .. فيديو

بفستان أخضر.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

ويعد حفل الهضبة عمرو دياب الليلة،  هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

يذكر ان شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من إيطاليا.

وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الانجليزية والايطالية، وكتبت:  مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.
وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".

https://www.instagram.com/reel/CVWKd5-DVQ_/?utm_source=ig_web_copy_link

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