بفستان أخضر.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي عبده ، بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان باللون الأخضر، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.



وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده ، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".