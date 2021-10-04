فيفي عبدة تشعل إنستجرام بوصلة رقص على أغنية خطوة

شاركت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

وخطفت الأنظار بوصلة رقص استعراضية من الساحل الشمالي على اغنية خطوة لمصطفى حجاج، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت: “خطوة يا صاحب الخطوة من الساحل الشمالي و ربنا يستر اسكوز مي 😘😘😘😘😘”.



وحققت حلقة نزار الفارس مع فيفي عبده مردود كبير، وكتب“ الحمدلله حلقتي مع فيفي عبدو ترند بمصر وكدرت اطلع فيفي بصورة حلوه وما قللت من شأنها كراقصة بالعكس المرأءة لازم تحترم مهما كانت مهنتها لان الرقص الشرقي جزء من الفن وسعادة للجميع ”.

ويذكر ان وجه نزار الفارس سؤالًا لـ فيفي عبده من لقاءه معها عبر قناة الرشيد العراقية حول قيمة مهرها، لتشير إلى أنه «25 جنيهًا فقط»، وعادت وأكدت أن المهر قيمته في الرجل وليس المال قائلة: «عاوزة راجل مش الفلوس».

وفاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده ، بسؤال-خلال لقائها الأخير عبر قناة الرشيد- حول حقيقة تعرضها للسحر.

وقالت فيفي عبده: «بيتي مليان أسحار»، ليرد عليها نزار الفارس: «سحر من ناس عاوزين يحبوكي»، لترد قائلة: «مش عارفة صراحة أنا ما فتحتهمش، لكن كل واحدة عاوزة حاجة تبعتها ترميها عندي من خلال الشغالين وبعدين خليها على الله، انا مفوضة امري لله».

وحول تأثير السحر عليها، قالت فيفي عبده: «أحيانا يجيلي ناس ويقولوا ايه البيت ده من غير ما شاء الله، بعدها اشوف بيتي زي خرم الإبرة ومش عايزاه».