عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبدة تشعل إنستجرام بوصلة رقص على أغنية خطوة

صدى البلد

شاركت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا. 

وخطفت الأنظار بوصلة رقص استعراضية من الساحل الشمالي على اغنية خطوة لمصطفى حجاج، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

وكتبت: “خطوة يا صاحب الخطوة من الساحل الشمالي و ربنا يستر اسكوز مي 😘😘😘😘😘”.
 

txt

بعد لقائه معها .. نزار الفارس : قدرت أطلع فيفي عبده بصورة حلوة وما قللت من شأنها كراقصة

txt

«راقصة» على شواهد القبور .. فيفي عبده ودينا تُثيران الجدل من جديد

وحققت حلقة نزار الفارس مع فيفي عبده مردود كبير، وكتب“ الحمدلله حلقتي مع فيفي عبدو ترند بمصر وكدرت اطلع فيفي بصورة حلوه وما قللت من شأنها كراقصة بالعكس المرأءة لازم تحترم مهما كانت مهنتها لان الرقص الشرقي جزء من الفن وسعادة للجميع ”.

 

ويذكر ان وجه نزار الفارس سؤالًا لـ فيفي عبده من لقاءه معها عبر قناة الرشيد العراقية حول قيمة مهرها، لتشير إلى أنه «25 جنيهًا فقط»، وعادت وأكدت أن المهر قيمته في الرجل وليس المال قائلة: «عاوزة راجل مش الفلوس».

 

وفاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده ، بسؤال-خلال لقائها الأخير عبر قناة الرشيد- حول حقيقة تعرضها للسحر.

 

وقالت فيفي عبده: «بيتي مليان أسحار»، ليرد عليها نزار الفارس: «سحر من ناس عاوزين يحبوكي»، لترد قائلة: «مش عارفة صراحة أنا ما فتحتهمش، لكن كل واحدة عاوزة حاجة تبعتها ترميها عندي من خلال الشغالين وبعدين خليها على الله، انا مفوضة امري لله».

 

وحول تأثير السحر عليها، قالت فيفي عبده: «أحيانا يجيلي ناس ويقولوا ايه البيت ده من غير ما شاء الله، بعدها اشوف بيتي زي خرم الإبرة ومش عايزاه». 

اجرا اطلالات فيفي عبدة اخبار فيفي عبدة اطلالة فيفي عبدة اعمال فيفي عبدة الاستعراضية فيفى عبده

ترشيحاتنا

ميدو: عودة مصطفى محمد لا تقل أهمية عن تألق محمد صلاح

فيديو جديد لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

أعلى سعر شراء للريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

مازدا تكشف تفاصيل جديدة بشأن نسختها CX-5 الرياضية .. صور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 4-10-2021

أقوى دعاء مستجاب فورا.. 9 كلمات أوصى النبي بترديدها وقت المصيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

حالة محلية واحدة.. بشرى سارة من الصين بشأن إصابات كورونا

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

على طريقة ساسي.. أشرف بن شرقي يصدم إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ