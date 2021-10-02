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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«راقصة» على شواهد القبور .. فيفي عبده ودينا تُثيران الجدل من جديد

صدى البلد

رقص وفن شرقي، دينا الراقصة وفيفي عبده، راقصتان وجدتا من الرقص الإحساس والفن، فدائما ما يقولن انه يجري بدمهن، وأنه ليس إخلال أو شئ سئ إنما هو فن وإبداع، خاصة الرقص الشرقي، فاشتهرن كثيرًا برقصهن المختلف في مصر والدول الأخرى.

في الآونة الأخيرة أثارت الفنانة فيفي عبده، والراقصة دينا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار التي يتم تداولها عنهن، سواء بفيديوهات قمن بتصويرها، أو صور، أو أحاديث لهن خلال لقائهن في البرامج المختلفة، ليتأتي أحدثها ردهن غير المتوقع على سؤال إعلامي عن ما سيتم كتابته على قبرهن بعد الوفاة، بالإضافة إلى الجدل حول مسلسل الراقصة دينا الجديد “السيدة زينب”.

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هتزعلي لو كتبنا على قبرك راقصة؟!

أجابت الفنانة فيفي عبده على سؤال الإعلامي نزار الفارس: "مستعدة يكتبون على قبرك الراقصة فيفي عبده"، ردًا سريعًا دون تفكي  قائلة :"ربنا اللي هيحاسب مش إنت ولا أنا"، مضيفة أثناء لقائها ببرنامج "مع الفارس" عبر فضائية الرشيد العراقية :"أنا معشتش وأنا صغيرة خالص، أنا بتمنى من الله إني أعيش، ويديني شوية عمر مع الصحة، وأمارس الحاجة اللي بحبها".

أما عن الراقصة دينا فـ ردت بشكل غير متوقع، على سؤال طرحه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة فيفي عبده: "هل تريدين بعد موتك أن يكتب على قبرك الراقصة"، وبشكل تلقائي قالت: "يتكتب اللي يتكتب، مش هازعل خلاص هاكون مشيت".

ووسط دهشة من السامعين، تابعت: " وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة".

دينا من بدلة رقص لـ حجاب ونقاب!!

اعتدنا رؤية الراقصة دينا ببدل الرقص المتنوعه، لكن لم نعتد رؤيتها بالحجاب والنقاب، لتفاجئ جمهورها، في وقت سابق، بظهورها بـ "لوك"، مختلف عن شخصيتها، حيث ظهرت وهي مرتدية الحجاب، مثيرة الجدل، حيث لم تكشف وقتها سر ظهورها بهذا اللوك ليتضح بعد ذلك أنها شخصيتها في مسلسل "السيدة زينب"، ولم يمر سوي 3 أسابيع لتثير دينا الجدل مرة أخرى ولكن هذه المرة تظهر بــ النقاب، حيث كشفت دينا عن صورتها وهي ترتدي النقاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع أنستجرام.

السيدة زينب

تداولت الشائعات في مواقع السوشيال ميديا حول تجسيد الراقصة دينا، لشخصية "السيدة زينت" رضي الله عنها، حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستناده إلى أساس ديني، ما قابل رفض الكثيرين للأمر.

نشرت دينا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، متابعه:"المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية".

واستطردت: "المسلسل يدور في إطار اجتماعى بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى".

السيدة زينب انستجرام سوسن بدر الراقصة دينا دينا فيفي عبدة

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