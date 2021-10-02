تأجيل الحكم على زوجة وعشيقها قتلا الزوج وتخلصا من جثته بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم ، تأجيل النطق بالحكم، فى واقعة قيام زوجة وعشيقها بقتل الزوج والتخلص من جثته في ترعة بناحية صان الحجر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة "مصباح إ " 37سنة، خفير نظامى من قوة مركز شرطة فاقوس ومُقيم بقرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا فى مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر وتبين وجود إصابات ظاهرية فى الجثمان.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجود علاقة محرمة بين "سمر ص" 31 سنة ربة منزل زوجة الخفير، و"محمود ي ع" 40 سنة مقيم قرية النمروط، من ذات القرية وعلى صلة صداقة بالمجنى عليه، واتفقا سويا على التخلص منه لكى يخلو لهما الجو.

وقام العشيق باستدراج المجني عليه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر، وتم القبض على الزوجة وعشيقها، وإحالتهما إلى نيابة الحسينية والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد و إحالتهما الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 2495 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة صان الحجر.