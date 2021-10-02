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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زيادة عدد المراكز.. وكيل صحة الشرقية يتابع تسليم لقاح كورونا للإدارات الصحية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تم التكليف بالمتابعة المستمرة لتسليم الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، الحصة اليومية من لقاح كورونا، والتي يتم توريدها من وزارة الصحة بشكل دوري، وذلك بعد وضع خطة توزيع اللقاحات علي الإدارات البالغ عددهم ١٩ إدارة بالمحافظة، وفقاً للمستهدف ومؤشرات أداء العمل بكل إدارة.

 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

كما تابع وكيل الوزارة علي مدار الساعة تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

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ووجه "مسعود" بزيادة عدد منافذ التطعيم والإجراءات الخاصة بها، تيسيرا علي المواطنين، مع سرعة الانتهاء من تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين علي المركز دون انتظار رسالة بموعد ومكان التطعيم.

 

كما تابع استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتسليمها للمواطنين الراغبين في استخراجها، والتأكد من إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

وأشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت عن قرب الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر,

 

كما يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

 

وأضاف مسعود أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركزا، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركزا طبيا للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

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