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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية

انطلقت اليوم، فاعليات اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 25 ( اليوبيل الفضي)  والذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وعلي شعراوي نائب عن رئيس منظمة الواهو ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وفود دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وليبيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي ، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في إطار إحتفالاتها بالعيد القومي وقامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية .

 

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وأضاف المحافظ، أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العزراء والعائلة المقدسة.

 

كما وجه المحافظ، الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 25 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية إبنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشرقية مهرجان الشباب والرياضة رياضة مدينة بلبيس مدينة بلبيس

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