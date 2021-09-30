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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. توزيع جوائز مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 25

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية

سلم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام الجوائز للفائزين في مسابقة جمال الخيول بمهرجان الشرقية الـ 25  والتي يشارك فيها ٧٦ حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية

 

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي : المجموعة الرابعة  من سن 4 إلي 6 سنوات فازت الفرس مارينا شيخ العرب بالمركز الأول ، وفازت الفرس نتك منار بالمركز الثاني ، وفازت الفرس شيماء البستاني بالمركز الثالث ، وفازت الفرس روان بسيوني بالمركز الرابع ، ثم جاءت الفرس سلمي برهام بالمركز الخامس.

 

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المجموعة الخامسة من سن سبع سنوات فازت  الفرس شدوانا الشناوي في المركز الأول ، وفازت الفرس افراح سعد الله في المركز الثاني ، وفازت الفرس منار الجارحي بالمركز الثالث ، وفازت الفرس ريحانه البستاني بالمركز الرابع وفازت الفرس نادية رباب بالمركز الخامس .

 

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التهنئة للمتسابقين الفائزين في مسابقه جمال الخيول للإناث من سن سنة إلي سبع سنوات وكذلك أصحاب المزارع المشاركين في فعاليات المهرجان في يومه الأول .

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بالأسماء.. توزيع جوائز مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 25

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