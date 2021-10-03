بعد لقائه معها .. نزار الفارس : قدرت أطلع فيفي عبده بصورة حلوة وما قللت من شأنها كراقصة

علق الإعلامي العراقي نزار الفارس على حلقته مع الفنانة فيفى عبده ونشر صورة له عبر حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب نزار الفارس “ الحمدلله حلقتي مع فيفي عبدو ترند بمصر وكدرت اطلع فيفي بصورة حلوه وما قللت من شأنها كراقصة بالعكس المرأءة لازم تحترم مهما كانت مهنتها لان الرقص الشرقي جزء من الفن وسعادة للجميع ”.

ويذكر ان وجه نزار الفارس سؤالًا لـ فيفي عبده من لقاءه معها عبر قناة الرشيد العراقية حول قيمة مهرها، لتشير إلى أنه «25 جنيهًا فقط»، وعادت وأكدت أن المهر قيمته في الرجل وليس المال قائلة: «عاوزة راجل مش الفلوس».

وفاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده ، بسؤال-خلال لقائها الأخير عبر قناة الرشيد- حول حقيقة تعرضها للسحر.

وقالت فيفي عبده: «بيتي مليان أسحار»، ليرد عليها نزار الفارس: «سحر من ناس عاوزين يحبوكي»، لترد قائلة: «مش عارفة صراحة أنا ما فتحتهمش، لكن كل واحدة عاوزة حاجة تبعتها ترميها عندي من خلال الشغالين وبعدين خليها على الله، انا مفوضة امري لله».

وحول تأثير السحر عليها، قالت فيفي عبده: «أحيانا يجيلي ناس ويقولوا ايه البيت ده من غير ما شاء الله، بعدها اشوف بيتي زي خرم الإبرة ومش عايزاه».