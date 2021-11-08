إنجي علي تستضيف فيفي عبده في برنامج أسرار النجوم.. الخميس

تستضيف الإعلامية إنچي علي، الفنانة فيفى عبده في برنامج أسرار النجوم الخميس الساعة الثامنه مساءاً وحتى الساعة العاشرة على محطة وراديو نجوم FM 100.6.

وتتحدث الفنانة فيفى عبده عن أهم محطاتها الفنية وبدايتها الفنية ظهرت للمرة الأولى الفنانه فيفي عبده في السينما من خلال فيلم (الرسالة) بدور الراقصة عام 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية.

و كانت انطلاقتها في فيلم (امرأة واحدة لا تكفي)، ثم تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. من مسرحيتها (شباب امرأة) عام 1979، وفي التلفزيون مثلت العديد من المسلسلات مثل (الآنسه كاف) و(الحقيقة والسراب).

ومن أهم أعمالها يا انا يا انتى كيد النساء مولد وصاحبه غايب مهمه في فيلم قديم أزهار طوق نجاه الست اصيله قمر سوق الخضار طائر الحب زنقه ستات ادلعى يا دوسه حزمنى يا قداره الصاغه الصبر فى الملاحات امرأه واحده لا تكفي ضربه جزاء ليله القتل القاتله جبروت امراه الستات الثعالب نساء صعاليك.