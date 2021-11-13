سيول بمنطقة الحمراوين على طريق «سفاجا- القصير» بالبحر الأحمر

شهد طريق القصير- سفاجا الساحلي بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، صباح اليوم السبت، سيول متوسطة في عدة مناطق قادمة من الأودية الصحراوية إلى البحر مباشرة.

وطالبت محافظة البحر الأحمر، قائدى المركبات المسافرين على الطرق الجنوبية توخى الحذر أثناء القيادة، حتى مساء اليوم السبت حيث تشير آخر التوقعات وتحديثات خرائط الأمطار إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

وقالت محافظة البحر الأحمر إن هذه الطرق هي الطرق بين المدن المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى محافظات جنوب الصعيد، كطريق القصير- مرسى علم، وطريق مرسى علم- رأس بيناس، وطريق رأس بيناس- شلاتين، وطريق شلاتين- حلايب- ورأس حدربة- وأبورماد، وطريق القصير- الاقصر، وطريق مرسى علم- الاقصر، وطريق شلاتين -اسوان، وطريق مرسى علم- ادفو. وقامت إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة بالمتابعة مع المحافظات المجاورة للوقوف على آخر المستجدات.