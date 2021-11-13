صحة قنا تؤكد توافر أمصال الثعابين والعقارب بالمستشفيات والوحدات الصحية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان وفرت أمصال الثعابين و العقارب فى المستشفيات والوحدات الصحية تحسباً لحدوث أى طوارئ فى ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ قنا، بأنه فى مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين ، لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها.

وأضاف محافظ قنا، بأن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التى تشهد تقلبات جوية ويكثر معها انتشار هذه الكائنات الضارة .

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالتوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين؛ وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.

وكان محافظ قنا، أعلن عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتى بدأت من أمس الجمعة مع احتمالية سقوط أمطار علي محافظات جنوب الصعيد ، و فقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.