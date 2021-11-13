محافظ بورسعيد: سوق العصر الجديد نقلة نوعية في مجال التجمعات الخدمية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، أعمال إزالة الاشغالات والتعديات بمحيط سوق العصر 1 و 2، والتي بدأت منذ عدة أيام؛ للقضاء على جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط السوق الجديد بحي العرب، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء مدحت عبد الرحيم نائب مدير الأمن، ورئيس حي العرب، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال جولته، أكد محافظ بورسعيد ، أن سوق العصر الجديد 1 و2، يعد نقلة نوعية في مجال الأسواق الخدمية، والذي يأتي تماشيا مع الأسواق الحضارية التي أقيمت مؤخرا ببورسعيد، للقضاء على كل أشكال العشوائية والتعديات، وعودة المظهر الحضاري اللائق لمحافظة بورسعيد ، والتى تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير فى مختلف المجالات .

وأشاد " محافظ بورسعيد " بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال حملات إزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع الجهود المبذولة لتحقيق النظام والشكل الحضاري، والذي يعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تسكين المحلات داخل سوق العصر 1 و2 حيث يتم توزيع المحلات على البائعين المستحقين لمنع عودة الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق مرة أخرى.

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