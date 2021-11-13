إغلاق طريقىّ قنا - الأقصر الصحراوي الشرقى و قفط - القصير

لسقوط سيول من سلاسل جبال البحر الأحمر

قرر اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، إغلاق طريقىّ قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى و قفط - القصير، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات المياه بها ، نتيجة سقوط سيول من سلاسل جبال البحر الأحمر.

جاء ذلك عقب مرور محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية ، على الطرق الصحراوية للتأكد من صلاحيتها للإستخدام من عدمه .



وقال محافظ قنا ، إن قرار غلق الطرق جاء بعد التأكد من صعوبة السير عليها فى ظل الأحوال الجوية غير المستقرة ، وسقوط السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر ، موضحاً أن المياه غمرت طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى ، وعلى الفور تم الدفع بمعدات التدخل السريع ومجموعة من اللوادر لعمل سدود ترابية على جانب الطريق ومنع تدفق المياه تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم غلق الطرق كإجراء احترازى للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم المادية وسيتم إعادة فتحها فور تحسن الأحوال الجوية و إزالة آثار الأمطار و السيول .



وأضاف محافظ قنا ، بأنه انتقل علي الفور لموقع الحدث برفقة عدد من القيادات التنفيذية للإشراف على عمليات إقامة السدود الترابية اللازمة لمنع تسرب المياه إلى الطريق السريع .



كما ناشد محافظ قنا ، المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين و إحتواء الأزمة.