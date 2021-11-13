محمد لاشين: تناول أدوية السيولة دون إشراف الطبيب تسبب نزيفا بالعين

قال الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، إن أسباب نزيف الشبكية الأكثر شهرة، هي تعرض الفرد لـ خبطات في العيون، محذرا من حقن العين أكثر من 3 مرات.



وأضاف محمد لاشين في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" أن الاستمرار فى حقن العين قد يسبب جلطات في المخ وجلطات وتصلب شرايين للعين نفسها".

وتابع: من أسباب نزيف العيون والشبكية العصبية الشديدة ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون ومن يعاني من مشاكل في القلب ولا يعالجها بشكل طبي سليم يكون عرضة للإصابة بنزيف في الشبكية والعيون ".

وأكمل محمد لاشين :"من يحصل على أدوية سيولة دون إشراف طبيب أو أدوية مناعة دون إشراف طبي قد يؤدي ذلك إلى إصابتهم بنزيف الشبكية ".

نزيف في العيون والشبكية ولا يظهر شيء على العين



ولفت محمد لاشين: "من الممكن أن يكون هناك نزيفا في العيون والشبكية ولا يظهر شيء على العين من الخارج ولكن النزيف يكون داخل العين ".



استشاري طب العيون يكشف أسباب الإصابة بنزيف الشبكية.. فيديو



تحدث الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، عن نزيف الشبكية، قائلا:" اسباب نزيف الشبكية الأكثر شهرة هي تعرض الفرد لـ خبطات في العيون".



وأضاف محمد لاشين في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " انا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" من أسباب نزيف العيون والشبكية العصبية الشديدة ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون".

وتابع محمد لاشين : من يعاني من مشاكل في القلب ولا يعالجها بشكل طبي سليم يكون عرضة للإصابة بنزيف في الشبكية والعيون ".

وأكمل محمد لاشين :" من يحصلون على أدوية سيولة دون إشراف طبيب أو أدوية مناعة دون إشراف طبي؛ قد يؤدي ذلك إلى اصابتهم بنزيف الشبكية ".