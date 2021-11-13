محافظ قنا للمواطنين: الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة وفرق متخصصة للتعامل مع السيول

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة من سلاسل جبال البحر الأحمر مع عدم الاستقرار في حالة الطقس منذ الأمس، موجها الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل في مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية نتيجة سقوط الأمطار .



وأضاف محافظ قنا ، بأن الأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم من سلاسل جبال البحر الأحمر ليس لها أي تأثير على المواطنين، بسبب معرفة توقيت موسم السيول ، مؤكداً جاهزية الأجهزة التنفيذية التي تحركت في الوقت و المكان المناسبين .

كما بعث محافظ قنا ، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الحالة العامة للأحوال الجوية بمحافظة قنا مستقرة و مطمئنة تمامًا حتى الآن، مناشدًا قائدي المركبات والسيارات، بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات والاتجاهات المقررة للسير في الطرق السريعة و الابتعاد عن الطرق التي تم إغلاقها.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع أولًا بأول أعمال شفط و كسح المياه من الطرق السريعة بنطاق المحافظة .

و أضاف محافظ قنا ، بأنه تم غلق طريق قنا - سفاجا من جانب محافظة البحر الأحمر ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلي حد السيول داخل حدود مدينة سفاجا ، وبالتالى سيتم غلق الطريق من جهة محافظة قنا حفاظا على أرواح المواطنين .

و أوضح محافظ قنا ، بأنه تم الدفع بمعدات التدخل السريع إلى الطرق التى تم غلقها للتأكد من عدم وجود مواطنين عالقين على الطرق السريعة وتقديم المساعدة لهم حال وجودهم ، مناشداً المواطنين بضرورة تأجيل انتقالهم عبر الطرق المتضررة أو استخدام طرق بديلة إن استدعي الأمر لذلك .