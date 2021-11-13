محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان شفط مياه السيول بالطريق الصحراوى الشرقى

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء مسعد ابو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إلى طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقى لمتابعة أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة بالطريق نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على سلايل جبال البحر الأحمر.

رافقهما السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى المرور وشركة المياه وعدد من مسئولى الأجهزة المعنية بمجابهة الأزمات والكوارث .



أوضح محافظ قنا ، بأنه تم الدفع بمجموعة من اللوادر والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لعمل سدود ترابية على جانب الطريق لمنع تدفق المياه ، مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب المياه المتراكمة على الطريق.



وأضاف محافظ قنا ، بأن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق المغلقة فى أقرب وقت ممكن .



وكانت محافظة قنا أعلنت رفع حالة الطوارئ ، بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية ، باحتمالية تعرض المحافظة لأمطار رعدية قد تصل لحد السيول ضمن مجموعة محافظات سوف تتأثر بموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى

شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا الصحراوى الشرقى