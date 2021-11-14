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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

إجراءات منع دخول
إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للممتنعين عن لقاح كورونا

تبدأ الجامعات الحكومية تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين للقاح كورونا، بدءًا من الاثنين المقبل، الذين تم منحهم مهلة منذ منتصف سبتمبر الماضي للحصول على لقاح كورونا سواء داخل المنشآت الطبية للجامعة، أو الحصول عليها في مراكز التطعيم الخارجية.

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إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للممتنعين عن لقاح كورونا من الطلاب

وستكون الإجراءات هي منع أي طالب غير حامل لكارت التطعيم، سواء الكارت الذي يثبت حصوله على إحدى جرعات اللقاح داخل أي منشأة طبية للجامعة، أو الكارت الطبي الخاص بالتطعيمات الخارجية من الدخول، وسيتم تطبيق لائحة الغياب عن الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن كل يوم يُمنع فيه من الدخول.

كما لن يسمح للطلاب بحضور أي امتحانات لمواد الميدترم قبل التطعيم بلقاح كورونا، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.

البي سي أر بديلًا عن لقاح كورونا

وحال عدم رغبة الطالب في الحصول على لقاح كورونا، سيكون مُلزما بتقديم تحليل «PCR» بشكل أسبوعي يسلمه للإدارة الطبية بكليته، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا للسماح له بحضور المحاضرات ودخول الحرم الجامعي.

1 ديسمبر منع دخول أي مواطن غير مُطعم بلقاح كورونا للمصالح الحكومية

وبدءا من 15 نوفمبر المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء، تبدأ المنشآت الحكومية في منع دخول موظفيها الذين لم يحصلوا على الأقل على جرعة واحدة من لقاح كورونا، أو تقديم تحليل البي سي أر لمدة مرة أسبوعيًا، على أن يبدأ القرار الخاص بمنع أي مواطن لأي مصلحة حكومية أو خدمية بدءا من 1 ديسمبر في حال لم يحصل أيضا على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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