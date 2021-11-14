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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم ندوة الاستشراق في الموسيقى بجامعة حلوان.. اليوم

صدى البلد

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ندوة، بعنوان: الاستشراق في الموسيقى معرض العالم 1889 بباريس، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، واشراف  الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويحاضر في الندوة: البروفيسور سورن سورنسون الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بجامعة كوبنهاجن.

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وتهدف الندوة إلى مناقشة المضامين المختلفة لمفهوم الاستشراق ما بين تنميط العرب للشرق وما بين المحاولات الصادقة لتفهم الشرق، وتناقش عدة محاور منها  تأثير  الاتجاهات  الجمالية والتقنية الشرقية ومنها العربية في معرض العالم بباريس 1889 على قضايا الاستشراق في الموسيقى، بالإضافة إلي عرض نبذة تاريخية عن الآثار الغنية فى الاستشراق في الرومانسية الألمانية، إلي جانب الاستماع وفهم تجربة ديبوسي ومن بعده من المؤلفين المعاصرين في الاستشراق الموسيقي.

 

وتبدأ فعاليات الندوة فى تمام الساعة 12 ظهر اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 بمقر مسرح كلية التربية الموسيقية.

الاستشراق في الموسيقى العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان جامعة حلوان التربية الموسيقية جامعة كوبنهاجن

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