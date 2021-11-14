مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

تحل الذكرى الخامسة لوفاة الساحر محمود عبد العزيز في هذا الشهر حيث غاب عن عالمنا في يوم 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر يناهز 70 عاما وبعد انقضاء خمسة اعوام عن رحيله نكشف من خلال هذا التقرير سر مرضه وخلافه مع الزعيم عادل امام.

ذكرى وفاة الراحل محمود عبد العزيز

كشف الإعلامي عماد الدين أديب، صديق الساحر، عن أنه كان يعاني من ألم في أسنانه، وظن في بداية الأمر أنه تسوس، وأنه بحاجة إلى عملية جراحية، وبالفعل قام بإجراء العملية في فرنسا، إلا أن خطأ خلال العملية، أدى إلى تسرب بعض الفيروسات إلى أعلى الفك، ومنها إلى الرأس، وأصبح الفنان محمود عبد العزيز في معاناة كبيرة بسبب الآلام التي واجهها بعد الجراحة.

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