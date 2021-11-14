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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتشار شائعة وفاته.. "الفنانين السوريين" تكشف حالة زهير رمضان الصحية

زهير رمضان
زهير رمضان

حالة من الجدل الواسع أثيرت الساعات القليلة الماضية حول الحالة الصحية للفنان زهير رمضان وخرجت عديد من الشائعات حول وفاة أثر تعرضه الى أزمة صحية حيث يمكث حاليا داخل إحدى المستشفيات فى دمشق. 

وتداولت عدد من صفحات السوشيال ميديا هذه الشائعة، وهو الامر الذى تسبب فى حزن البعض وقلق البعض الاخر ما دفع نقابة الفنانين السوريين الرد على هذه الشائعة لتؤكد إحدى اعضائها تمادور غانم عدم صحة ما يتردد مضيفة ان زهير بصحة جدية ولم يصيبه مكروه. 

وأوضحت تمادور : أن النقابة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصفحات التى روجت الى شائعة الوفاة". 

حالة زهير رمضان 

كشفت نقابة الفنانين السورية عن تطورات الحالة الصحية لنقيب الفنانين  زهير رمضان.

وأوضحت النقابة أن نقيب الفنانين في سوريا،  "يمر بأزمة صحية  حيث يعاني من التهاب في الرئة؛  وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله".

وأضافت النقابة إلى أن رمضان وجه الشكر لجميع من يريد الاطمئنان عنه، وأشارت إلى أنه "لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي".

وأعلنت أن الزيارات حجبت عنه "حرصا من الأطباء على صحته.. ولحين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير".

التهاب في الرئة .. تطورات الحالة الصحية لنقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

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وضع حرج 

كشف المخرج ​صفوان نعمو​ ان نقيب الفنانين السوريين  زهير رمضان​ يعاني من وضع حرج للغاية  حيث تدهورت صحته .

وكتب  صفوان نعمو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: الصديق الفنان زهير رمضان يعاني من وضع صحي حرج مهما كنا متفقين معهُ أو مختلفين حول قراراته كرئيس لنقابة الفنانين لكن يبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل أرجوا من الله الشفاء العاجل لهُ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوقوف مع بعضنا جميعاً أكثر من أي وقت لندعوا الله لهُ أن يشفيه ويعافيه ويعود بأقرب وقت بيننا الشفاء العاجل للفنان زهير رمضان. 

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