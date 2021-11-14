حمد لله على سلامته.. هالة صدقي تطمئن الجمهور على كريم فهمي

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هالة صدقي في أحد الأماكن العامة، بإطلالة شتوية، برفقة الفنان كريم فهمي ،وكتبت معلقة علي صورتهما:"أنا وكريم فهمي بتتمرجح في البارك . الف حمد لله علي سلامته ".

وفي سياق أخر وقع اختيار القائمين علي الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا ، علي الفنانة هالة صدقي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار " سوي نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر .

يذكر أن الفنانة هالة صدقي هي ممثلة مصرية، عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة. حصلت على ليسانس في الآداب عام 1981.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.