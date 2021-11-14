عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمد لله على سلامته.. هالة صدقي تطمئن الجمهور على كريم فهمي

صدى البلد

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هالة صدقي في أحد الأماكن العامة، بإطلالة شتوية، برفقة الفنان كريم فهمي ،وكتبت معلقة علي صورتهما:"أنا وكريم فهمي بتتمرجح في البارك . الف حمد لله علي سلامته ".

 

وفي سياق أخر وقع اختيار القائمين علي الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا ، علي الفنانة هالة صدقي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار  " سوي نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر .

 

يذكر أن الفنانة هالة صدقي هي ممثلة مصرية، عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة. حصلت على ليسانس في الآداب عام 1981. 
 

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

اخبار هالة صدقى اعمال هالة صدقى أبناء هالة صدقي أفلام كريم فهمى كريم فهمي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

13 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. اعرفهم

اقتصاد الإمارات| صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يرفع حصته في مراكب تكنولوجيز إلى 50%

قبل قمة بايدن وبينج..بلينكن يحذر الصين بشأن تايوان

غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول

مدرب أنجولا يعتذر عن واقعة كيروش.. ويُبدي إعجابه بأكرم والشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

تخترقك عن بعد .. هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ