إبراهيم سعيد: كيروش ليس لديه ثقة فى أفشة ..وانضمام عبد الله السعيد علامة استفهام

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد مجدي أفشة ليس فى حسابات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" هناك علامة استفهام على استبعاد محمد مجدي أفشة من تشكيل منتخب مصر.

وأكد إبراهيم سعيد ، أنه ينتقد اي لاعب من وجهة نظري الفنية بعيدا عن أمور أخرى، مشيرا إلي أن أداء منتخب مصر أمام انجولا غير مطمئن وكان هناك حرص زيادة عن اللزوم .

وقال إبراهيم سعيد ان، الأداء الجماعي للمنتخب كان متراجع أمام انجولا والأخطاء الدفاعية كانت متكررة والهدفين تم تسجيلهم بسبب هذه الأخطاء .

واضاف إبراهيم سعيد ، إداء عبد الله السعيد كان علامة استفهام وفي الفترة الأخيرة مستواها متراجع جدا ولا يستحق للانضمام للمنتخب ولا مؤهل أن يلعب أساسي .