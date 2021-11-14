الكشف الطبي على 1698 مواطنا بالمجان في دمياط

محافظة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بجميع المناطق.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية شط جريبة التابعة لمركز دمياط خلال يومى الجمعة والسبت، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٩٨ مواطن، حيث تم تحويل ٢٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ ١٠ حالات.

وأشار إلى أنه تم إجراء ٥٢٦ تحليلا معمليا وفحص ٣٠ حالة بالأشعة و٢٤ حالة أخرى بإجراء السونار، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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