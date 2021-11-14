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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ١٨

إزالة 376 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

إزالة التعديات
إزالة التعديات

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن حملات الإزالة والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مستمرة ولاتهاون مع من يخالف القانون ويتعدل على أملاك الدولة.

وأشارت إلى أنه تم إزالة عدد ٤٥حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز دمياط والزرقا وكفر البطيخ بمساحة ٢٢٦٥م٣، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة ال١٨ فى مرحلتها الثالثة.

وتابعت ، تضمنت تلك الإزالات عدد ١٥ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمركز الزرقا، إلى جانب ٢٣ حالة تابعة أيضاً للرى بمركز دمياط، وكذا ٧ حالات تابعة لولاية الصرف بمركز كفر البطيخ. 

وأضافت" المحافظ "أنه تم تحقيق خطوات ملموسة بهذا الملف للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

 كما أكدت أنه تم إزالة ٣٧٦ حالة تعد منذ إنطلاق المرحلة الثالثة وذلك بمناطق مختلفة، و بمساحة إجمالية٦٢٦١٨ م٢.

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