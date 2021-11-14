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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا للديوان العام

تطعيم العاملين بديوان
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم  مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

ووفرت محافظة القاهرة اليوم بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا

تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
تطعيم العاملين بديوان محافظة القاهرة ضد فيروس كورونا
اللواء خالد عبدالعال مجلس الوزراء محافظة القاهرة محافظ القاهرة اخبار المحافظات

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