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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتهر بـ فتوة السوق.. الأمن يضبط مسجل خطر قتل مواطنا بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بعنوان “فتوة السوق يقتل بائع السجائر أمام أطفاله”، ويتضمن مقتل شاب عقب تعرضه للاعتداء من قِبل عنصر إجرامى "مسجل خطر" بالإسكندرية.

 

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24/9/2021.. حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثاً إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم فى حينه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، وما زال محبوساً.

وزارة الداخلية فتوة السوق قتل بائع السجائر الاسكندرية مديرية امن الاسكندرية

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