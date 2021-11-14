تشميع سنتر للدروس الخصوصية وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي له بأوسيم

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل مركز أوسيم، ومصادرة المحتويات، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة وتم تحرير محاضر المخالفة.

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أخطرت محافظة الجيزة شركه الكهرباء لإتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد تحرير محضر سرقة تيار للمركز وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.