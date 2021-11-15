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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال ساعات جامعة حلوان تستعد لمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا و تكشف عن الطريق البديل للدخول... ورئيس الجامعة يدعوا الجميع بالاسراع لأحد اللقاح

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: حظر دخول متلقي الخدمة بالمكاتب الإدارية لغير المطعمين

 

رئيس جامعة حلوان: طريقة وحيدة لدخول غير المطعمين بلقاح كورونا جامعة حلوان

 

رئيس جامعة حلوان: 7 اماكن لتلقى لقاح كورونا بالجامعة


تشهد الآن جامعة حلوان جهود كبيرة للطاقم الطبي المسؤول عن “لقاح كورونا”، داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري بجامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، وذلك قبل ساعات من بدء تطبيق قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المقرر تطبيقه من غد الاثنين طبقا لتعليمات رئيس الوزراء.

وأكدت جامعة حلوان أنه تم تطعيم عدد جديد من الطلاب بالجامعة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية ، والذي يقود فريق متكامل من جنود الجيش الأبيض من الأطباء وفريق التمريض بالإدارة الطبية الذين يقومون بتطعيم الطلاب وتقديم كافة الإرشادات اللازمة لهم.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة على إلتزام تام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة منظومة تطعيم الطلاب وإرشاد الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم بالتوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم.

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وصرح الدكتور “مهدى” على أن الجامعة ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021م بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 15/11/2021 .

شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا.

كما قدم الدكتور مهدي الشكر للأطقم الطبى،  على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

واضاف القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الى حظر دخول متلقي الخدمة  بالمكاتب الادارية ممن لم يتلقوا أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 1/12/2021.

وصرح مهدي، بأنه فى حالة عدم حصول الطالب على لقاح كورونا، سيكون مُلزما بتقديم تحليل «PCR» بشكل أسبوعي يسلمه للإدارة الطبية بكليته، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا للسماح له بحضور المحاضرات ودخول الحرم الجامعي.

وقال الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية تلقي الطلاب اليوم للتطعيمات، مؤكدا على أنه تم تطعيم إجمالي ١٠٦٣٨٠ من الإداريين  والطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس وذلك بإجمالي ١٣٩٠٠٠ جرعات مستلمة، وذلك خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢١.

وأعلنت جامعة حلوان أنه للحصول على اللقاح يجب على الطلاب الالتزام بالآتى:
التسجيل بموقع وزارة الصحة و الحصول على الكود الخاص بلقاح كورونا

لن يتم تطعيم أي شخص إلا الذي بحوزته صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الموبايل والكود الخاص به المكون من ٢٠ رقم.

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نوع اللقاح: سينوفاك.

للحصول على التطعيم، يجب ألا تكون قد حصلت على الجرعة الأولى من أي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الجامعة.

موعد الجرعة الثانية: بعد ٣ أسابيع من الجرعة الأولى.

وأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها هي:


مبنى 3 بالمدن الجامعية

الوحدة العلاجية بكلية التجارة

الوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلومات

الصالة المغطاة بالجامعة

الوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقية

الوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقية

الوحدة العلاجية بهندسة المطرية

جامعة حلوان كورونا حظر دخول رئيس جامعة حلوان لقاح كورونا

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