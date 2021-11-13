جامعة حلوان تؤكد أهمية المشاركة الطلابية فى الأنشطة.. وكلية التجارة تقيم المهرجان التنشيطى تحت شعار ( ابدع انتج )

رئيس جامعة حلوان: نؤمن بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم

عميد كلية التجارة: الأنشطة الطلابية تقام وسط إجراءات احترازية

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب ما يدفعهم للمشاركة في خطة التنمية المستدامة

أقامت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، المهرجان التنشيطي للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 والذى جاء تحت شعار(ابدع انتج) الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وجاء هذا تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة .

وصرحت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكلية تراعي إتاحة الأنشطة الطلابية أمام طلاب الكلية ولكن مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كوفد 19 (كورونا) وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب.

وأضافت أن فعاليات المهرجان والذي جاء تحت شعار ابدع انتج تضمنت عدد من الأنشطة والمنافسات الفنية والرياضية وبعض الأنشطة الفنية المعرض الفني الذي تضمن (رسم، مشغولات يدوية)، كما تخلل المهرجان عروض وتجارب علمية وأنشطة ثقافية مسابقات دوري المعلومات، والعديد من الأنشطة.

يأتي إقامة المهرجان التنشيطي الذي إقيم تحت شعار ابدع انتج من ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية و الترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة الأنشطة الطلابية .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة .

شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار" قادة وقيادة "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 6: 11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقد تكون وفد جامعة حلوان من الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان للدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية .

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ضرورة أهمية المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين طلاب الجامعات المصرية بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم للمشاركة في خطة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، وتشجيع الشباب على العمل لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الشباب المشاركين.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية قيمة، هذا ويشارك في المسابقة فريق مكون من خمسة مشاركين من كل جامعة.