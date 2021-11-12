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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت  جامعة حلوان استقبال مصروفات الطلاب إلكترونيا دون الذهاب للجامعة عبر عدة خدمات مميكنة، وقد أعلنت الجامعة عن استقبال أوراق الطلاب الراغبين فى الحصول على التكافل الاجتماعى.  

 

وأعلنت الجامعة للطلاب الراغبين بالاستفادة من التكافل الاجتماعى بجامعة حلوان، الشروط التي توجب ذلك، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

- أن يكون مستجد فى فرقته الدراسية غير باقى للإعادة.

- أن لا تكون الجامعة أصدرت ضده أي أحكام تأديبية.

- أن لا يزيد متوسط  دخل الفرد فى الأسرة عن ٧٠٠ جنيه.

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جدير بالذكر انه قد شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار" قادة وقيادة "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 6: 11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وقد تكون وفد جامعة حلوان  من الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان الدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية .

 

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ضرورة أهمية المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض  بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.

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