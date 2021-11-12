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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد حاسبات حلوان: امتحان الميد ترم وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  جامعة حلوان لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021 "الميد تيرم" لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن امتحانات الميد ترم سوف تعقد فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأضاف أمام لـ"صدي البلد" أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/11/2021 وحتى يوم الخميس 25/11/2021، وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

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وأشار إلى أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان الميد تيرم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول اخبار التعليم

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