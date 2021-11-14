طارق شوقي: مفيش دولة محترمة بتاخد رأي الطلبة في المناهج .. نرفض تدخلات الاهالي وتطاولهم علينا لاننا مقدمين لبن العصفور ..ونظام “احفظ و أسمع لك” انتهى

وزير التربية والتعليم :

آفة الاهالي انهم يتعاملون مع ابنائهم بالطريقة القديمة "اقعد واسمع لك" ماحدش بيناقش ولاده في تفاصيل المنهج اللي بيتعلمه

الحديث المرسل على السوشيال ميديا بشأن انتقادات مناهج 4 ابتدائي غير مقبول

اعطوا ابنائكم فرصة للتعلم ولا تقلقوا "احنا عاملين حساب كل حاجة"

تطوير التعليم اغضب اصحاب المصالح وجعلهم يحاولون بإستمرار شحن الاهالي للاعتراض على التطوير "لانهم كانوا بيكسبوا مليارات قبل التطوير"

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بسبب كثرة شكاوى اولياء امور تلاميذ 4 ابتدائي مما اسموه بـ صعوبة وطول مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة التي يتم تطبيقها هذا العام لاول مرة ضمن نظام التعليم الجديد.

وفي هذا الاطار خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن صمته ليرد على كافة الانتقادات المثارة على السوشيال ميديا بشان مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة ، حيث أدلى بعدد من التصريحات العاجلة على قناة صدى البلد.

فقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن كثير من الناس يتحدثون عن المناهج بدون الاطلاع على الاطار العام للمناهج ولا سلاسل الكتب التي تم اعدادها

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تناول المناهج على منابر الاعلام وعلى وسائل التواصل لا يجب ان يكون لان ده "شغل المختصين"

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه في اي دولة في العالم تكون المؤسسة التعليمية هي الوحيدة المنوط بها موضوع ضوابط المناهج والامتحانات أما الطرف الذي يتلقى الخدمة “الطلاب واسرهم" لا يتدخلون في القرارات ، مشيراً إلى أن تدخل اولياء الامور في شئون المتخصصين ظاهرة ساهمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي

حقيقة زيادة عدد مواد 4 ابتدائي لـ 13 مادة

وأعلن وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال على السوشيال ميديا بشان زيادة عدد مواد 4 ابتدائي لـ 13 مادة كلام لا اساس له من الصحة

وقال وزير التربية والتعليم : “كل الدوشة دي عشان نشاط الكمبيوتر والمهارات المهنية عملناهم في مادة تدرس ساعة في الاسبوع” اما باقي المواد كانت تدرس بنفس العدد العام الماضي.

وزير التعليم يكشف عن انجاز تعليمي مصري جديد

أكد وزير التربية والتعليم أن مصر اول دولة في الشرق الاوسط تطبق اخر مواصفات عالمية في تدريس مواد العلوم والرياضيات ، وقال : لهذا الانجاز تم دعوتنا في فنلندا بعد 10 ايام لاستعراض تفاصيل هذا التطور

وشدد وزير التربية والتعليم على أن اكبر المؤسسات في العالم شاركت في اعداد مناهج نظام التعليم الجديد بما فيها مناهج 4 ابتدائي الجديدة ، حتى يكون لدينا شهادة بمعايير عالمية وبصبغة مصرية

وقال وزير التربية والتعليم : وفرنا للتلاميذ برامج تعليمية مطورة باللغتين العربية والانجليزية على قناة مدرستنا التعليمية بشكل يغني الجميع عن الدروس الخصوصية ، و وفرنا منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر مجانا لتديم مصادر تعليم لجميع التلاميذ ، كما تم وضع QR Code في كتب علوم 4 ابتدائي لشرح الدروس الموجودة في الكتب ، واعددنا دليل للمعلم جاري اعداد فيديوهات منه لاذاعتها على قناة مدرستنا ، ووضعنا مناهج متعددة التخصصات للتلاميذ حتى الصف الثالث الابتدائي ، ثم تم تحويل هذه المناهج لمواد بينها علاقات بينية من الصف الرابع الابتدائي ، داخلها لنعلم الطفل ونثير شغفه

رسالة عاجلة من وزير التعليم لاولياء امور تلاميذ 4 ابتدائي

قال وزير التربية والتعليم : نحن نطالب اولياء الامور بألا يطبقوا طريقة تعليمهم القديمة على اولادهم الذين يتعلمون الان في النظام الجديد، لافتا إلى أن التعليم الان اصبح للتعلم وليس للامتحان

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا يجب ترديد مقولة ان كتب 4 ابتدائي "ضخمة" لان الحقيقة ان معظم صفحاتها "فاضية" والسبب هو ضم الانشطة مع كتاب المادة في كتاب واحد

وأضاف وزير التربية والتعليم : لا يصح ان يتدخل اولياء الامور في كيفية اعداد امتحانات 4 ابتدائي لان هذا الدور "للمتخصصين فقط"

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تدخلات الاهالي في الشأن التعليمي ليس مفيداً ، و قال “احنا مش عاملين الكتب للاهالي عاملينها للاولاد”

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تكون عبارة عن امتحانات قصيرة 25 دقيقة لقياس فهمهم لمخرجات التعلم ولن يتم قياس الحفظ ابدا

وأكد وزير التربية والتعليم أن قياس نظام التعليم الجديد الجديد بالمسطرة القديمة “عامل مشكلة ”، وقال ان تداول فيديوهات الاستغاثات الركيكة "لا معنى له على الاطلاق" لان “مفيش دولة بتعمل كدة وماينفعش ناخد رأي الطالب في المنهج ففي كل دول العالم المنهج يتحط والطالب عليه الالتزام به"

وقال وزير التربية والتعليم : نحاول تطوير التعليم المصري ليكون تعليما كما يجب ان يكون وليس تعليم وفقا لما يطلبه المستمعون

وعن أزمة المعلمين في المدارس .. أضاف وزير التربية والتعليم : أن المعلمين المصريين منهم ما هو ممتاز ومنهم من هو أقل كفاءة ولذا وفرنا للطلاب مصادر بديلة للتعلم "كل هدفنا الطالب يتعلم في الاخر"

وأكد وزير التربية والتعليم أن ما يحدث من تطوير في التعليم المصري هو جهد قام به آلاف البشر وتكلف ملايين الجنيهات وتم اعداده على معايير عالمية

اول رد من وزير التربية والتعليم على مطالب تخفيف المناهج

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن فكرة الفصال في المناهج والمطالبة بتخفيفها "ده كدة مش تعليم" ولا ده “مطلب علمي”

وقال وزير التربية والتعليم : لازم نشمر ونعرق عشان ولادنا يتعلموا صح ويجيدون القراءة والكتابة والفهم

وزير التعليم ينفي تأخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي في المدارس

أكد وزير لتربية والتعليم أن كل الكتب تم تسليمها للطلاب وتم اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم بصيغة رقمية ولا صحة لما يقال عن عدم توفر الكتب في المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل المدارس الحكومية في مصر تسلمت الكتب منذ اول يوم في الدراسة ، اما المدارس التجريبية كتبها لها طريقة توزيع مختلفة ولم يتأخر الا كتب العلوم والرياضيات فقط

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تدريب المعلمين يتم بصورة دورية بفيديوهات وفيديوكونفرانس وعبر افلام على قناة مدرستنا لتوضيح طرق التدريس للمعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لن يتم امتحان تلاميذ 4 ابتدائي الا في المناهج التي تم تدريسه قبل الامتحان فقط وبالتالي لا داعي للقلق ، وعلى الاهالي ان يبذلوا مجهود في تعليم ابناءهم بدلا من هذا الجدل اللانهائي

ورفض وزير التربية والتعليم فكرة ان تتفق الوزارة مع الاهالي على شكل الامتحان ، مؤكداً أن هذا لن يحدث نهائيا لان "احنا مش بنتعلم عشان الامتحان"

وقال وزير التربية والتعليم : نقدم كل ما في وسعنا لتوفير كافة البدائل التي تغني جميع الطلاب عن الدروس الخصوصية "احنا مقدمين لبن العصفور لولادنا" ، ولكن آفة الاهالي انهم يتعاملون مع ابنائهم بالطريقة القديمة "اقعد واسمع لك" ماحدش بيناقش ولاده في تفاصيل المنهج الذي يتعلمه

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الحديث المرسل على السوشيال ميديا بشأن انتقادات مناهج 4 ابتدائي غير مقبول ، و وجه الوزير رسالة للاهالي قائلا : "اعطوا ابنائكم فرصة للتعلم ولا تقلقوا لان احنا عاملين حساب كل حاجة"

وزير التعليم : التطوير اغضب اصحاب المصالح

وقال وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم اغضب اصحاب المصالح وجعلهم يحاولون بإستمرار شحن الاهالي للاعتراض على التطوير "لانهم كانوا بيكسبوا مليارات قبل التطوير"

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يجب ان يتم اتهام الوزارة بالتسبب في الاستمرار في الدروس الخصوصية لان “الاهالي هما اللي بيروحوا الدروس رغم كل الجهود المبذولة مش احنا اللي بنوديهم ” ، ولا يمكن ان تتحمل الدولة المصرية تكرار خطأ تخريج طلاب غير متعلمين من المدارس

وقال وزير التربية والتعليم : احرص على التفاعل مع الاهالي على واتس اب وفيس بوك "ليل ونهار" بهدف توضيح كافة الامور لكني ارفض التطاول والسخرية بدون علم ، وأرحب بأي رأي او حوار منطقي ولو هناك خطأ نعمل على تصحيحه لانها “مش خناقة” فنحن نهدف فقط لأن نصل للافضل لكننا فقط نرفض "التريقة والتطاول"

وأضاف وزير التربية والتعليم : الدولة تبذل جهدا ومصاريف جبارة لتطوير التعليم ، وعلى الجميع أن يعلم أن مشروع تطوير التعليم ليس مشروع الوزير ولكنه مشروع دولة بأكملها.

وحذر وزير التربية والتعليم الاهالي من أن 95% من الاخبار المتداولة على السوشيال ميديا عن التعليم "شائعات كاذبة" ، واختتم تصريحاته قائلا : سنجعل الطلاب المصريين يخوضوا الامتحانات مع الاجانب حتى يعلم الجميع تحسن مستوى التعليم المصري ونفتخر بما يحدث.