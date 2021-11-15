الأردن يسجل 29 ألفا و582 إصابة كورونا نشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 29 ألفا و582 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و238 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 23 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 892 ألفاً و123 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 851 ألفا و303 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 254 مليوناً و50 ألفا و589 حالة، شفي منها 229 مليوناً و723 ألفا و748 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و115 ألفاً و804 حالات حول العالم.