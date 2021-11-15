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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتقنية رولز رويس.. لقطات تجسسية لـ بي إم دبليو الفئة 7 موديل 2023

بي ام دبليو
بي ام دبليو

التقطت عدسات المصورين صور وفيديوهات جددية لـ بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2023 وهي تجري لفات اختبارية في حلبة نوربورجرينج بألمانيا.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تنهي بي ام دبليو الفئة السابعة في السنة القادمة، مع تقديم سيارة سيدان بشارة جديدة، ومن المتوقع أن تصدر النسخة الجديدة بتعديلات في لغة التصميم وتقنيات أحدث تكون بعد ذلك قياسية في الفئات الأقل سعرا.

الفيديو الجديد الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق، تظهر الـ بي ام دبليو G70 من الفئة السابعة بمصابيح أمامية مقسمة وغطاء تمويهي يخفي معظم المعالم للنموذج الأولي، الذي لم يدخل حيز الإنتاج الضخم بعد.

 

ستكون مجموعة نقل الحركة بعدد ضخم من التشكيلات سواء محركات بنوين أو ديزل أو هجين موصول بالكهرباء، وكهربائية بالكامل، يُزعم أن محرك S68 من ثماني أسطوانات يأتي كتطور هائل لمحرك N63 مزدوج التوربو، بسعة 4.4 لتر و بقوة 535 حصانًا والذي يتم تقديمه أيضًا في تكوين هجين. كما ستقوم بي إم دبليو بتعديل محرك B58 الأصغر سعة 3.0 ليتر وستة أسطوانات، ليكون قادر على توليد طاقة بقوة تتراوح بين 270 و 370 حصان.

 

ستأتي الفئة السابعة الجديدة من الشركة البافارية بنظام الصوت Bowers & Wilkins الجديد وأبواب تغلق بسلاسة أكبر بالإضافة إلى نظام التعليق الهوائي و الأبواب الأوتوماتيكية بالكامل مثل سيارة رولز رويس فانتوم.

 

لم تؤكد BMW حتى الآن موعد الطرح الرسمي للجيل التالي من الفئة 7 لكن من المتوقع الكشف عنه في النصف الثاني من عام 2022. يمكن أن تبدأ المبيعات قبل نهاية عام 2022 أو أوائل عام 2023.

بي إم دبليو نوربورجرينج بي ام دبليو G70

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