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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات ألمانية أبهرت العالم بجودتها … أبرزها بي إم دبليو وأودي

السيارات الألمانية
السيارات الألمانية

عندما يسأل المشترين الجدد عن أفضل السيارات الموجودة في السوق، فإن الجملة التي نسمعها تترد مرارًا وتكرارًا هو أن السيارات الألمانية هي الأفضل، اكتسبت المركبات هذه السمعة الطيبة بشكل رئيسي من خلال النجاح الباهر في سيارات سباقات الرالي، كما أنها عرفت بكونها واحدة من أكثر البلدان حول العالم امتلاكًا لعلامات تجارية للسيارات و كثافة في الإنتاج، بحيث أصبحت مع مرور السنوات والتقدم في الخبرة هي النموذج الأمثل والمعيار لقياس التقدم التكنولوجي وجودة البناء في السوق الأوروبية.

يرصد موقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أفضل السيارات الألمانية التي صنعت وحققت نجاحاًا وشعبية واسعة على مر التاريخ

أولا: بي إم دبليو ألبينا B3

واحدة من أفضل طرازات الصانع البافاري، كان هناك Alpina B3 لكل جيل من سيارات BMW الفئة الثالثة، وهي سلسلة من السيارات عالية الأداء المدمجة التي تم تصنيعها من 2007 إلى 2013. وهي مستوحاة من بي إم دبليو E90 الفئة الثالثة، كانت B3 متوفرة في أشكال الكوبيه والصالون وستيشن واجن، وقد تم الكشف عن B3 رسميًا في معرض جنيف للسيارات 2007.

بي إم دبليو ألبينا

ثانيا: أودي كواترو

أودي كواترو الكوبيه ذات البابين، هي سيارة للطرق الحضرية والراليات أيضا، أنتجتها شركة تصنيع السيارات الألمانية أودي، وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن. تم الكشف عنها رسميا لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 1980 في 3 مارس واستمرت حتى عام 1991.

أودي كواترو

ثالثا: أودي R8

تعتبر أودي R8 سيارة رياضية ذات محرك وسطي بمقعدين وتستخدم نظام الدفع الرباعي الدائم كواترو من أودي. تم طرحها رسميا لأول مرة من قبل شركة تصنيع السيارات الألمانية أودي AG في عام 2006. مجموعة النقل القوية وضعت أودي في منافسة شرسة مع بورشه 911 للحصول على لقب السيارة الخارقة الأكثر عملية حيث أنها كانت أول سيارة خارقة بمحرك V8 سعة 4.2 لترًا يسهل التعامل معه ويرضى السائقين العاديين.

أودي

رابعا: بي إم دبليو الفئة 5

ظهرت الفئة الـ5 من بي ام دبليو  لأول مرة في عام 1972 بإصدار سيارة بمحرك رباعي الأسطوانات من الجيل E12 ، تبعها بعد عام النموذج السداسي الأسطوانات ورغم تألق كل تشكيلة طرازات الفئة الخامسة إلا أن فإن الجيل الرابع من بي إم دبليو E39 كان نقطة فاصلة في تاريخ الفئة 5، وحقق شعبية و مبيعات أكبر من توقعات الشركة البافارية، حيث بيعت أكثر من 250 ألف سيارة E39 في عام وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 1.5 مليون.

بي إم دبليو

خامسا: فورد بوما

حققت شركة فورد  نجاحا كبيرا في الأسواق الأوروبية بتقديمها بوما وهي سيارة كوبيه صغيرة بثلاثة أبواب وأربعة مقاعد أنتجتها في الفترة من سبتمبر 1997 إلى يوليو 2002. وقد تم تصنيع سيارة بوما ذات الدفع الأمامي حصريًا في مصنع فورد في نيل في كولونيا بألمانيا، والمحرك صنع من شركة ياماها وبقوة فرملة حصانية 123.

فورد
BMW بي إم دبليو بي إم دبليو ألبينا B3 أودي كواترو أودي R8 بي إم دبليو الفئة 5 فورد بوما

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